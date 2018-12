Nationalrat lehnt Liberalisierung der Wahlverfahren ab

Der Nationalrat lehnt es ab, den Kantonen freie Hand zu lassen bei den Wahlverfahren. (Archivbild) © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Das Parlament will den Kantonen doch nicht freie Hand lassen beim Wahlverfahren für ihre Behörden und Ständeratsmitglieder. Der Nationalrat hat die Änderung am Freitag in der Schlussabstimmung versenkt, mit 103 zu 90 Stimmen.