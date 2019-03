Finanzminister Ueli Maurer hat den Nationalrat nicht davon überzeugen können, dass die Schweiz internationale Standards übernehmen sollte. Der Nationalrat will an bestehenden Inhaberaktien festhalten. © KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Inhaberaktien sollen nicht in Namenaktien umgewandelt werden müssen. Anders als der Bundesrat will der Nationalrat bestehende Inhaberaktien weiterhin erlauben. Nur neue soll es nicht mehr geben.Geht es nach dem Bundesrat, sollen Inhaberaktien in Namenaktien umgewandelt werden müssen.