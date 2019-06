Neapels Erzbischof solidarisch mit Arbeitern

Crescenzio Sepe, seines Zeichens Erzbischof von Neapel (im Bild), will am Pfingstsonntag gemeinsam mit protestierenden Arbeitern eine Messe feiern. Laut Medienberichten plant eine Haushaltgerätefirma ihr Werk in Neapel zu schliessen. Rund 430 Beschäftigten droht die Entlassung. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA ANSA/CESARE ABBATE