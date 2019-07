Neff wieder Zweite nach Aufholjagd

Jolanda Neff wurde nach starker Aufholjagd erneut Weltcup-Zweite © KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Jolanda Neff wartet im Cross-Country-Weltcup weiter auf den ersten Sieg in diesem Jahr.Im französischen Les Gets siegte die amerikanische Weltmeisterin Kate Courtney.Jolanda Neff klassierte sich zum dritten Mal in dieser Saison im 2. Rang.