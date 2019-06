Wo viele Künstler auf ein produziertes Image setzen, ist Nelly einfach immer Nelly geblieben. In ihrem Herzen immer das Mädchen aus Limburg in Montfort, das sich in der Musikwelt einfach wohl fühlt. Wie sie selbst sagt: „Es ist nett wichtig zu sein – aber es ist wichtiger nett zu sein. Der erfrischende Song lädt zum Tanzen ein, verzaubert aber genauso wörtlich, und vermutlich wird sich jeder in diesem Text erkennen. Komponiert und produziert wurde der Titel von Uwe Haselsteiner. (Solis Music)