Nestlé-Chef Schneider gibt Bekenntnis zur Schweiz ab

Blick auf die Alpen inklusive: Am Haupsitz Vevey wird nicht gerüttelt. (Archivbild) © KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Nestlé-Chef Mark Schneider hält am Hauptsitz Schweiz fest. Der Konzernumbau und Stellenverlagerungen sollten nicht als mangelndes Bekenntnis zur Schweiz interpretiert werden, sagte er am Swiss Economic Forum (SEF) in Interlaken.