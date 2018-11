Nestlé holt Nespresso nach Vevey

Der globale Hauptsitz von Nespresso werde konkret an den ursprünglichen Industriestandort von Nestlé in Vevey verlegt. Zwischen 2013 und 2016 habe Nestlé umfangreiche Renovierungsarbeiten an ihren historischen Gebäuden auf der ehemaligen Industriebrache von Vevey unternommen, um einen hochmodernen Komplex auf dem neuesten Stand der Technik zu schaffen.

Für die Teams von Nespresso soll die derzeit leerstehende Halle der ehemaligen Büchsenschlosserei zu neuen hochmodernen Arbeitsplätzen umgebaut werden. Die Arbeiten sollen im Oktober 2019 beginnen und im Frühjahr 2021 abgeschlossen sein.

(SDA)