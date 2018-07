Netflix: Neue Serie sorgt für Ärger

Patty ist eine amerikanische Highschoolschülerin. Sie ist übergewichtig und wird deshalb an ihrer Schule gemobbt. Als ihr kurz vor den Sommerferien der Kiefer gebrochen wird, nimmt sie zwangsweise ab und kehrt als heisse und schlanke Frau an ihre Highschool zurück. Plötzlich ist sie beliebt und wird als attraktiv angesehen. Diese neue Macht nutzt sie, um Rache an ihren Mobbern zu nehmen.

Mit dieser Geschichte sind viele Leute nicht einverstanden. Genauer gesagt sind mindestens 130’000 Menschen damit nicht einverstanden. So viele haben nämlich eine Petition unterschrieben, die verlangt, dass die Serie erst gar nicht ausgestrahlt wird. Den Serienmachern wird nicht nur Fatshaming vorgeworfen, sondern auch die Vermittlung eines ungesunden Schönheitsideals. Für die Rolle der Patty trug Darstellerin Debby Ryan einen Fat Suit. Auf Social Media wurden viele Stimmen dagegen laut. Man solle dünne Menschen nicht in Fat Suits stecken und sich anschliessend über sie lustig machen. «Fettanzüge sind niemals okay!», schreibt beispielsweise Amanda Elliot auf Twitter.

CW: weight loss, fatmisia/fatphobia, eating disorders

Hi, hello, @netflix? FAT SUITS ARE NEVER OKAY.

Selling a weight loss revenge story to teens who are already at high risk for eating disorders is NOT OKAY.

This is gross and I’m mad as hell. https://t.co/Zd8cP7hHi1

— Amanda Elliott (@AmandaApparel) July 19, 2018