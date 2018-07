Zuwanderung geht weiter zurück

Trotz einem leichten Plus bei der Zuwanderung ist der Wanderungssaldo im ersten Halbjahr 2018 erneut zurückgegangen. (Symbolbild) © KEYSTONE/GAETAN BALLY

Im ersten Halbjahr sind leicht mehr Menschen in die Schweiz gezogen als in der Vorjahresperiode. Die Auswanderung nahm aber gleichzeitig so stark zu, dass die Nettozuwanderung erneut zurückging, und zwar um 2,6 Prozent.