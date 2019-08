Muss, oder darf, sich am US Open auf eine neue Gegnerin einstellen: Viktorija Golubic © KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Die Schweizerin Viktorija Golubic (WTA 73) trifft in der 1. Runde des US Open nicht wie vorgesehen auf die Tschechin Marketa Vondrousova, sondern auf die Chinesin Zhang Shuai.Die French-Open-Finalistin musste wegen einer Verletzung am linken Schlagarm Forfait geben.