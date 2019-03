Neue Ideen für leere Klöster

Lange Kutten, dunkle Hallen und unzählige Gebete. Wer sich ein Kloster vorstellt, der hat ein deutliches Bild vor Augen. Dass sich immer weniger Leute für diesen Lebensstil entscheiden, ist auch in der Ostschweiz eine Tatsache. «In den letzten zwölf Jahren mussten drei Klöster im Kanton aufgehoben werden», sagt Claudius Luterbach, Kanzler des Bistums St.Gallen. Nun stellt sich die Frage: Wie könnte man die Räume umnutzen?

Hotels, Restaurants, Kunst?

Ideen wären vorhanden, wie man die leerstehenden Räumlichkeiten nutzen könnte. So wurde in einem Kloster in Basel beispielsweise Kunst ausgestellt, im Kirchenschiff entstand eine Bar. Auch Hotels, Restaurants oder Wohnungen wären denkbar. Dass Kloster umgenutzt würden, sei zudem nichts Neues, sagt Kanzler Luterbacher. Seit dem 18. Jahrhundert, als viele Klöster aufgehoben wurden, wurden mehrere Kliniken in alten Klostermauern untergebracht. «Es wimmelt sozusagen von diesen umgenutzten Klostergebäuden.»

Umnutzung, ja aber

Wie man heutzutage Klostergebäude umnutzen will, darüber ist man sich an vielen Orten noch nicht wirklich einig. So könnte sich Luterbacher durchaus vorstellen, altersgerechte Wohnungen darin unterzubringen. Für Leute, die eine spirituelle Veranlagung haben und den Geist des Klosters auch im Alter weiterleben möchten. Mit etwas mehr Komfort. In diesem Sinne fände auch die freischaffende Theologin, Regula Grünenfelder, eine Umnutzung sinnvoll. Denn es brauche gerade in Zukunft weiterhin Raum, um sich zurückzuziehen und die Stille zu leben.

Klimajugend entdeckt die Klöster

«Angesichts der Individualisierung, Globalisierung und auch Vereinsamung der Menschen, sind wir auf Orte angewiesen, die Menschen verbinden.» Grünenfelder, die sich mit dem Thema Kloster in der Schweiz befasst, sieht aber auch einen spannenden Trend. «Jugendliche aus der Klimastreik-Bewegung haben festgestellt, dass das Klosterleben eigentlich eine Urform dessen ist, wie sie zusammenleben möchten.» Also gibt es vielleicht doch noch die Möglichkeit, dass bald wieder vermehrt junge Menschen einige Zeit im Kloster verbringen.

