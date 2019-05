Neue Massenproteste gegen Regierung in Algerien

Zum letzten Mal vor dem Ramadan sind wieder Tausende in Algier auf die Strasse gegangen. © KEYSTONE/EPA/MOHAMED MESSARA

In Algerien hat es am Freitag erneut Massenproteste gegen die Regierung gegeben. In der Hauptstadt Algier versammelte sich eine grosse Menschenmenge vor dem alten Postgebäude im Stadtzentrum. Der Hauptprotestzug war mehrere Kilometer lang.