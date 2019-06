Hilfe für Opfer von Justizirrtümern in der Schweiz

Justizirrtümer gibt es auch in der Schweiz. Die Organisation Projet Innocence Suisse bietet möglichen Opfern von Fehlurteilen ihre Unterstützung an. (Symbolbild) © Keystone/GAETAN BALLY

Auch in der Schweiz werden Menschen verurteilt für Taten, die sie gar nicht begangen haben. Neu bietet eine in der Romandie gegründete Organisation Opfern von Justizirrtümern kostenlose Hilfe an. Die Vereinigung Projet Innocence Suisse hat sich am Donnerstag in Genf den Medien vorgestellt.