Neue Proteste der «Gelbwesten» in Frankreich

In der Hauptstadt Paris zogen hunderte «Gelbwesten» wieder in Richtung Champs-Elysées, wo es an den vergangenen Samstagen Zusammenstösse mit der Polizei gegeben hatte.

In Toulouse im Südwesten des Landes demonstrierten mehrere tausend Menschen friedlich gegen Macron, in Bordeaux im Westen waren es nach AFP-Schätzungen rund 5000. Auch in Strassburg und Marseille demonstrierten viele Menschen. Am vergangenen Wochenende hatten sich landesweit 84’000 Menschen beteiligt.

Erstmals riefen Aktivisten am Wochenende am Pariser Bastille-Platz zudem zu einer «gelben Nacht» auf. Vorbild ist die Sozialbewegung «Nuit debout», die 2016 gegen die Arbeitsrechtsreform der sozialistischen Vorgängerregierung protestierte.

(SDA)