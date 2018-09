Ein New Yorker Taxi ist zu einem Kunstobjekt geworden. (Symbolbild) © KEYSTONE/EPA/JUSTIN LANE

Die gelben Taxis in New York sind weltberühmt – und eines davon ist jetzt auch zu Kunst geworden. Vor einem Kinderspital in Manhattan stellte der Künstler Donald Lipski sein neuestes Werk «Spot» auf.Einen fast zwölf Meter hohen Dalmatiner, der eines jeder Taxis auf der Nase balanciert.