Neue Version des «Shorty» am Zugersee

Künstler Martin Chramosta hat die zweite Version des "Shorty" etwas dicker gemacht, damit die Skulptur etwas stabiler ist. © Keystone

Nach dem Diebstahl eines Bronze-Vogels in der Stadt Zug vor drei Jahren ist die Skulptur zurück: Die Stadt hat beim Künstler eine neue Version in Auftrag gegeben. Seit Montag ist der Bronze-Waldrapp «Shorty» wieder am Ufer des Zugersees installiert.