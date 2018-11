Neue Vorwürfe in Handelsstreit

Bildfüllend und schwergewichtig am Apec-Gipfel: der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping (links im roten Hemd), ganz der wirtschafltichen Bedeutung seines Landes entsprechend. Ebenso angemessen visuell vertreten: der russische Ministerpräsident Dmitri Medwedew (rechts oben im gelben Hemd). © KEYSTONE/AP/MARK SCHIEFELBEIN

Im Handelsstreit zwischen den USA und China überziehen sich beide Seiten mit neuen gegenseitigen Vorwürfen. Am Asien-Pazifik-Gipfel in Papua-Neuguinea drohte US-Vizepräsident Mike Pence der Volksrepublik am Samstag mit weiteren Strafzöllen in Milliardenhöhe.