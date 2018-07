Neuer britischer Aussenminister wird Jeremy Hunt

Der bisherige Gesundheitsminister Jeremy Hunt wird neuer britischer Aussenminister. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/ANDY RAIN

Der bisherige britische Gesundheitsminister Jeremy Hunt wird neuer Aussenminister. Dies teilte die Regierung in London am Montagabend mit.Hunt folgt auf Boris Johnson, der im Streit um die Brexit-Politik von Premierministerin Theresa May seinen Rücktritt eingereicht hatte.