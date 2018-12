Neuer Ort für den Gefängnisausbruch

Schon mal aus einem Gefängnis ausgebrochen oder auf einer unbewohnten Insel mitten im Pazifik gelandet? Nein? Dann wird es höchste Zeit, das einmal auszuprobieren. Im St.Galler Escape Room ist das möglich. Der grösste Feind, den man hat, ist die Zeit. Ein Team, ein Raum und nur eine Stunde Zeit.

Der Escape Room in der Gallusstadt bietet verschiedene Szenarien an, deren Rätsel es zu lösen gilt. Ab 2019 zieht die Escape Company an einen neuen Ort in der Stadt, genauer an den Unteren Graben.

«Dort haben wir mehr Platz und die Möglichkeit, Empfangs- und Apéroräume einzurichten. Ausserdem war es ein guter Zeitpunkt, umzuziehen, da das jetzige Gebäude saniert wird», sagt Mina Bösiger, Spielleiterin der Escape Company.

Drei neue Escape Rooms

Der Standort ist nicht die einzige Neuerung. Es wird am neuen Ort drei neue Spiele geben. Ab 2019 können Spielefans die Räume «Beerfactory», «Lost Island» und «Mystic Temple» für sich entdecken.

Das Spiel «Prison Breakout» wird weiter bestehen. Allerdings streicht die Escape Company drei Räume. «Top Secret», «Bank Job» und «Maya Legend» gehören dann der Vergangenheit an.

Logische und spielerische Elemente

«‹Top Secret› war das beliebteste Spiel. Damit sind wir vor drei Jahren gestartet. Was uns aber überrascht hat, war, dass die Nachfrage nach diesem Spiel immer gleich hoch geblieben ist. Es liegt wahrscheinlich daran, dass nebst den Logik-Elementen auch spielerische und kreative Elemente enthalten waren», sagt Bösiger.

Bei Bedarf wird optimiert

Die Spiel- und Raumkonzepte entwickelt die Escape Company selbst, sie sind ausschliesslich in St.Gallen und Luzern so zu finden.

Bis ein solcher Raum auch entworfen und so konzipiert ist, damit alles Sinn ergibt, dauert es natürlich seine Zeit. «Die Spielleiter vor Ort können die Räume dann optimieren und die Rätsel nach Bedarf auch anpassen, sollte das nötig sein», sagt Bösiger.

Spass und Teambuilding

Der Umzug kommt zur richtigen Zeit. Denn im Winter sind die Escape Rooms besonders gefragt. «Gerade in der Vorweihnachtszeit explodieren die Zahlen der Anmeldungen. Wir haben deswegen an den Wochenende die Zeiten verlängert», sagt Bösiger.

Sie sagt, Escape Room habe sich auch als perfekter Teamanlass für das Weihnachtsessen herumgesprochen. «Es ist Spass und Teambuilding in einem und man ist nicht auf gutes Wetter angewiesen», sagt Bösiger.

Auch für Spielmuffel spannend

Die alten Räume können noch bis am 16. Dezember gespielt werden. «Danach schliessen wir für den Umzug», sagt Bösiger. Ab Mitte Januar ist es dann möglich, in den neuen Räumen zu versuchen, das Rennen gegen die Zeit zu gewinnen und die neuen Rätsel lösen.

Und auch wenn einige an einem Teamevent nicht immer von Beginn an volle Begeisterung zeigen, lohnt es sich, es auszuprobieren. Spätestens nach 20 Minuten geben auch die Spielmuffel alles, sagt Bösiger. «Wenn sie es geschafft haben, aus dem Raum zu entkommen, sind sie stolz und freuen sich riesig.»

(str)