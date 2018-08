Neuer Rekord an Zeckenenzephalitis-Infektionen

Kleine Biester mit grosser Wirkung: noch nie erkrankten in der Schweiz so viele Menschen an den Folgen von Zeckenbissen wie 2018. © KEYSTONE/AP SCANPIX/SOREN FROBERG

Noch nie haben sich in der Schweiz nach einem Zeckenbiss so viele Menschen mit dem Zeckenenzephalitis-Virus (FSME) infiziert wie in den letzten zwölf Monaten. Mit 272 Fällen ist der bisherige Rekord übertroffen.