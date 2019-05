Neuer Teil von Gedenkstätte zum 11. September eröffnet

In New York ist am Donnerstag ein neuer Teil der Gedenkstätte beim "Ground Zero" eröffnet worden. Der von Felsen gesäumte Weg ist etwa den Helfern bei der Katastrophe gewidmet. © KEYSTONE/AP/SETH WENIG

Knapp 18 Jahre nach dem verheerenden Anschlag auf das World Trade Center in New York ist am Donnerstag ein neuer Teil der Gedenkstätte beim «Ground Zero» eröffnet worden.