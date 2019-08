Neuerlicher Kursrutsch an Schweizer Börse

Nicht nur in der Schweiz sind die Börsenkurse gesunken, auch in Asien. Im Bild: Kursanzeige bei einer Bank in Tokio. © KEYSTONE/AP/EUGENE HOSHIKO

Der Schweizer Aktienmarkt knüpft am Donnerstag an die herben Vortagesverluste an. Der Leitindex SMI notiert kurz nach Mittag (12.40 Uhr) rund 1,2 Prozent im Minus, nachdem es am Vortag um 1,6 Prozent abwärts gegangen war.