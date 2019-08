Neues Wochenende der Proteste in Hongkong eingeläutet

Mit Gesichtsmaske an der Demonstration: Staatsbedienstete auf der Strasse in Hongkong. © KEYSTONE/EPA/JEROME FAVRE

Trotz martialischer Drohungen durch die chinesische Armee und dutzender Festnahmen in den vergangenen Tagen hat in Hongkong ein neues Wochenende der Proteste begonnen. Am Freitagabend demonstrierten in der chinesischen Sonderverwaltungszone tausende Staatsbedienstete.