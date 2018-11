Einer Katze ausgewichen: Die Fahrt eines Junglenkers endete am Sonntagabend bei Baar in einem Bach. © Zuger Strafverfolgungsbehörde

Ein junger Autofahrer ist am Sonntagabend in der Nähe von Baar von der Strasse abgekommen und in einem Bach gelandet. Verletzt wurde niemand, es entstanden einige Tausend Franken Sachschaden. Kurz nach 20 Uhr fuhr der 19-Jährige in Richtung Baar.