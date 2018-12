Ein Teilnehmer der diesjährigen Sportkletter-Weltmeisterschaften. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/MARC MUELLER

Ein Neunjähriger ist am Mittwoch beim Klettern in einer Berner Kletterhalle aus mehreren Metern Höhe zu Boden gestürzt. Der Knabe wurde so schwer verletzt, dass er später im Spital verstarb.