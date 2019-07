90 Rekruten in Militärkaserne an Durchfall erkrankt

Neunzig Rekruten leiden derzeit in Sitten unter Durchfall. Es handelt sich laut Armee-Angaben um eher leichte Fälle. Niemand musste hospitalisiert werden. (Archivbild) © KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Neunzig Rekruten in der Militärkaserne in Sitten sind an Durchfall erkrankt. Armeesprecher Daniel Reist bestätigte auf Anfrage einen entsprechenden Bericht des Onlineportals blick.ch. Die Betroffenen absolvieren derzeit die Militärpolizeischule.