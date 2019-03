Neuseeland würdigt erneut Todesopfer des Christchurch-Anschlags

Mit einer Trauerfeier ist am Freitag im neuseeländischen Christchurch erneut der 50 Todesopfer des Anschlags auf zwei Moscheen gedacht worden - Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern (Mitte) war unter den Trauergästen. © KEYSTONE/EPA AAP/MARTIN HUNTER

Zwei Wochen nach dem Anschlag auf zwei Moscheen in Christchurch hat Neuseeland mit einer nationalen Gedenkfeier die 50 Todesopfer gewürdigt. Tausende Menschen nahmen am Freitag (Ortszeit) an der Zeremonie in einem Park in Christchurch teil.