New England Patriots schliessen zu Rekordsieger Pittsburgh auf

Die obligatorische "Dusche" für New Englands Headcoach Bill Belichick beim Super-Bowl-Triumph über die Los Angeles Rams © KEYSTONE/AP/JOHN BAZEMORE

Die New England Patriots um Quarterback Tom Brady gewinnen zum sechsten Mal die Super Bowl. Das leicht favorisierte New England besiegt in Atlanta in der 53. Super Bowl die Los Angeles Rams mit 13:3.Zum wertvollsten Spieler der 53. Super Bowl (MVP) wurde Julian Edelman gewählt.