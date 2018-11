New Jersey Devils und Nico Hischier verlieren in Florida

Da war die Welt für die New Jersey Devils noch in Ordnung - Torjubel nach dem 3:2-Führungstreffer im dritten Abschnitt © KEYSTONE/AP/LYNNE SLADKY

Die New Jersey Devils, die Überflieger der letzten Saison, kommen in der NHL weiter nicht vom Fleck. Das Team um den Schweizer Nico Hischier verliert bei den Florida Panthers 3:4.In Florida führte New Jersey zuerst 2:0 und später lange 3:2.