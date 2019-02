New Jersey gibt 2:0-Führung aus der Hand

Nico Hischier konnte trotz zwei Skorerpunkten die Niederlage der New Jersey Devils gegen die New York Rangers nicht verhindern © KEYSTONE/AP/JULIO CORTEZ

Für die New Jersey Devils wird eine Teilnahme an den NHL-Playoffs immer unwahrscheinlicher. Das Team mit Nico Hischier und Mirco Müller verliert gegen die New York Rangers trotz einer 2:0-Führung 3:4.