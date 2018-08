New York deckelt Zulassungen für Uber und andere Fahrdienste

Auf New Yorks Strassen buhlen derzeit über 80'000 Taxis und Fahrdienste um Gäste. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/MARY ALTAFFER

In New York dürfen Uber, Lyft und andere Fahrdienste vorerst keine neuen Fahrzeuge mehr zulassen. Der Stadtrat stimmte US-Medienberichten zufolge am Mittwoch mit 39 zu 6 Stimmen dafür, mindestens ein Jahr lang keine weiteren Autos über das derzeitige Mass zu erlauben.