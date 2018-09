New Yorker Gouverneur siegt in Vorwahl gegen TV-Star Cynthia Nixon

Muss ihre Ambitionen für das Bürgermeister-Amt von New York vorläufig begraben: "Sex and the City"-Serienstar Cynthia Nixon. © KEYSTONE/EPA/JUSTIN LANE

Bei der demokratischen Vorwahl für das New Yorker Gouverneursamt hat sich Amtsinhaber Andrew Cuomo gegen die Schauspielerin Cynthia Nixon durchgesetzt. Die «Sex and the City»-Darstellerin, die liberale Ansichten vertritt, unterlag ihm am Donnerstag.