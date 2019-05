New Yorks Broadway meldet erneut Rekordsaison

Szene aus der Broadway-Show "Harry Potter and the Cursed Child" in New York. (Archivbild) © KEYSTONE/AP Boneau/Bryan-Brown/MATTHEW MURPHY

Die Theater am Broadway in New York haben erneut eine Rekordsaison verbucht. Zwischen Mai 2018 und Mai 2019 haben rund 14,8 Millionen Menschen ein Stück besucht, wie die zuständige Broadway League mitteilte.Das brachte den Theatern Einnahmen von 1,8 Milliarden Dollar – ebenfalls Rekord.