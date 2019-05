Der Bürgermeister New Yorks Bill de Blasio will US-Präsident werden. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/SETH WENIG

Der Bürgermeister von New York, Bill de Blasio, will bei der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr Amtsinhaber Donald Trump herausfordern. Der 58-Jährige verkündete seine Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur am Donnerstag auf YouTube.