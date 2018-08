Newcastle blamiert sich im Ligacup

Fabian Schär blamierte sich mit Newcastle United im englischen Ligacup © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Newcastle United blamiert sich im englischen Ligacup. Der Premier-League-Klub mit dem Schweizer Nationalverteidiger Fabian Schär scheitert in der 2. Runde am unterklassigen Nottingham Forest.Im Stadion des Zweitligisten Nottingham Forest ereignete sich in der Nachspielzeit Dramatisches.