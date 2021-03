Am Montagvormittag wurde eine Jugendliche bei einem Waldstück in Romanshorn orientierungslos aufgegriffen. Laut Kantonspolizei Thurgau blieb die 16-Jährige blieb unverletzt. Die genauen Umstände sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft.