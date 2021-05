Das französische Label Cercle lädt Musiker zu Auftritten an ungewöhnlichen Orten ein. Am 23. April 2021 spielte der französische Musiker Teho in einer Höhe von 2975 Metern auf dem Glacier 3000 in Les Diablerets. Auf einem Podest spielte er ein für diesen Anlass kreiertes Lied. Der Clip ist heute auf Youtube erschienen.