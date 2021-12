Am Donnerstagnachmittag, kurz nach 14.45 Uhr, ging bei der Notrufzentrale die Meldung ein, dass ein Mehrfamilienhaus an der Alpenrosenstrasse in Flammen stehe. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, stand das Haus bereits in Vollbrand.

Player spielt im Picture-in-Picture Modus Quelle: FM1 Today / Dario Brazerol