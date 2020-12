Das Impfzentrum in der Messe Luzern ist Dreh- und Angelpunkt für die Impfkampagne gegen das Coronavirus im Kanton Luzern. Von dort aus wird der Impfstoff an die mobilen Equipen verteilt. In einer ersten Phase sind Impfteams in Alters- und Pflegeheimen im Einsatz. In der Messehalle hat der Kanton eine Art Impf-Rundgang installiert. Ziel sei es, bis Ende Juni 200'000 Personen geimpft zu haben.