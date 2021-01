Operation Libero lanciert Kampagne gegen Burka-Verbot

Operation Libero hat am Donnerstag in Bern ihre Kampagne gegen das Burka-Verbot lanciert, über das am 7. März abgestimmt wird. Das Verbot sei ein fundamentaler Angriff auf feministische, freiheitliche und rechtsstaatliche Errungenschaften, kritisiert die politische Bewegung. Es könne irritieren, wenn man nicht weiss, wer hinter einer Bedeckung steckt, meint Stefan Manser-Egli von Operation Libero im Interview mit Keystone-SDA. «Das heisst aber nicht, dass man ein Recht hat, vom Staat vor irritierenden Begegnungen geschützt zu werden».