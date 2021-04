Rege Nachfrage nach Selbsttests in Apotheken

Seit Mittwoch gibt es in Apotheken in der ganzen Schweiz kostenlose Selbsttests. So auch in der Apotheke Stadelhofen in Zürich. Schon am Morgen wurden die Tests rege nachgefragt. Apotheker Ruedi Andres erklärte seinen Kunden geduldig immer wieder die korrekte Handhabung der Tests. Der Apotheker sieht in den Tests eine hilfreiche Ergänzung zu den bestehenden Tests, warnt aber zugleich: «Selbsttests sind deutlich weniger genau als PCR oder Schnelltests.»