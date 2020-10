In Genf haben hunderte Mitarbeitende des öffentlichen Dienstes am Donnerstag gegen Lohnabbau demonstriert. Laut Angaben der Polizei beteiligten sich rund 6000 Menschen an der Kundgebung. Angeführt wurde der Protestumzug durch die Innenstadt von Mitarbeitenden des Gesundheitssektors. Sie prangerten insbesondere eine «mangelnde Wertschätzung durch den Staat und die gewählten Politiker inmitten der Coronaviruskrise» an.