Trotz Corona: In Zürich kommt Weihnachtsstimmung auf

Viele traditionelle Weihnachtsmärkte finden dieses Jahr aufgrund der Coronapandemie nicht statt. Trotzdem soll in Zürich Weihnachtsstimmung aufkommen. Die Weihnachtsinsel auf dem Bauschänzli eröffnet am Donnerstag mit einem strengen Schutzkonzept und auch die Weihnachtsbeleuchtung «Lucy» funkelt wieder in der Innenstadt. Künstlerin Pamela Rosenkranz bringt zudem die Globus-Filiale zum leuchten. «Living Colors» visualisiert Gedanken mittels verschiedenen Farben.