Ursache des Ju-52-Absturzes: «Hochriskante Flugführung» schuld

Die Ursache für den Absturz einer historischen Ju-52 vom 4. August 2018 bei Flims GR ist auf «hochriskante Flugführung» zurückzuführen. Das gab die Sust am Donnerstag bekannt. Bei dem Absturz kamen alle 20 Menschen an Bord ums Leben. Als direkte Ursache für den Unfall nennt die schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) den Pilotenfehler. Die Piloten steuerten die Maschine demnach in geringer Höhe, ohne alternativen Flugweg und mit gefährlich tiefer Geschwindigkeit in das enge Tal südwestlich des Piz Segnas.