Neymar und Mbappé führen PSG zum Sieg

Bis zur Pause hielt sich das Pariser Starensemble gegen den Aussenseiter aus der Bretagne noch vornehm zurück. So stark zurück, dass sich Thomas Tuchel, der neue Coach des französischen Meisters, zur Einwechslung von Weltmeister Mbappé gezwungen sah. 0:1 lag PSG zurück, nachdem Nolan Roux den Aussenseiter in der 20. Minute in Front gebracht, und das Heimteam den Vorsprung bis zur Pause verwaltet hatten.

Mit dem 19-jährigen französischen Nationalstürmer gelang dem grossen Favoriten in der 2. Halbzeit dann tatsächlich der Umschwung. Ein von Neymar herausgeholter und danach selber verwandelter Penalty (53.) sowie zwei Treffer des Youngsters (82./90.) brachten dem Favoriten zum Schluss doch noch die fest einkalkulierten drei Punkte.

(SDA)