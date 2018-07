Neymars Selbstkritik: «Manchmal übertreibe ich»

Keine Seltenheit: Neymar liegt mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden © KEYSTONE/AP/FRANCISCO SECO

Neymar äussert sich in einem Video erstmals zur Kritik an seinen Auftritten bei der WM in Russland. Er gesteht, manchmal überreagiert zu haben und verspricht, er sei ein neuer Mensch. Superstar Neymar hat sich in einem Video erstmals zu seinen Schauspiel-Einlagen bei der WM in Russland geäussert.