Katharina Lehmann, Verwaltungsratspräsidentin der Lehmann Gruppe, sagt gegenüber dem «St.Galler Tagblatt»: «Glücklicherweise sind die Bereiche Rundholzanlieferung, Sägewerk, Holzverarbeitung, Kraftwerk sowie Holz- und Silobau nicht von den Bränden betroffen.» Schon am Montag habe in diesen Teilen der Betrieb wieder aufgenommen werden können.

Auch der Schaden am Pelletwerk sei «nicht so schlimm, wie erwartet». Allerdings dauern die Aufräumarbeiten noch an, Lehmann geht jedoch nicht von einem Totalschaden aus.

Wie es zum Brand kommen konnte und wie es für Lehmann weiter geht, kannst du im Interview im «St.Galler Tagblatt» lesen.

(red.)