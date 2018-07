Nicole Maines ist erste Transgender-Superheldin

Schon als die Serie 2015 startete, schrieb DC Comics damit Geschichte: «Supergirl» war die erste Superheldenserie mit einer Frau in der Hauptrolle. Drei Jahre später ist das Unternehmen erneut in der Pionierrolle: Nicole Mains wird in der neuen Staffel die Rolle des Charakters Nia Nal, später bekannt als Dreamer, zu sehen sein. Sie ist die erste Transgender-Schauspielerin, die im Fernsehen eine Transgender-Superheldin spielen wird.

Erste Transgender-Superheldin

Als neue Journalistin mit dem Namen Nia Nal, hat die junge Transgender-Frau das starke Bedürfnis, andere Menschen zu beschützen. Im Laufe der Staffel entwickelt sie das Alter Ego Dreamer. «Sie hat diesen wilden Antrieb, zu beschützen und Diskrimination zu bekämpfen. Sie ist genau die Superheldin, die wir jetzt brauchen», sagt Nicole über ihre neue Rolle.

In den Comics kann Dreamer mithilfe ihrer Träume bis zu einem Jahr in die Zukunft sehen. Ob sie dieselbe Superkraft auch in der Serie hat, ist noch nicht klar. Über den Charakter Nia Nal gibt es mehr Infos: Sie tretet als junger Cat-Grant-Typ auf; bezaubernd, humorvoll und mit einem sozialen Intellekt. Gemäss dem restlichen Cast, nimmt sie auch die Rolle der politischen Redeschreiberin ein.

Wichtig für Transgender-Bewegung

Für Nicole Maines ist es sehr wichtig, dass ihre Figur nicht nur über ihre Sexualität definiert wird: «Tans-Charakter müssen nicht ‘Trans-Charakter’ sein… Ich denke, im Fernsehen gibt es viele Transgender, deren Storyline sich nur um ihre Sexualität dreht. Transmenschen haben aber ebenfalls ein Leben ausserhalb ihrer sexuellen Identität. Es ist Zeit, auch solche Geschichten zu erzählen», sagt sie an der Comic Con in San Diego.

Maines hat nach eigenen Angaben bereits mit drei Jahren gewusst, dass sie transgender ist. Schon als Teenager setzte sie sich für ihre Rechte als Transgender-Frau ein. Heute ist sie als Transgender-Aktivistin bekannt, die auch ihre eigene Branche kritisiert: «Wenn Trans-Frauen von Cis-Männern* gespielt werden, verstärkt das den Eindruck, dass wir nur Männer in Kleidern sind. Das war für lange Zeit sehr schädlich.»

Ausländerpolitik von USA ebenfalls Thema

Nebst dem brandaktuellen Thema «Gender» verrieten die Macher von Supergirl an der Comic-Con in San Diego, dass sich die neue Staffel auch mit der aktuellen Ausländerpolitik beschäftigt. Anstelle von Ausländern sind es die Aliens, die immer weniger gern gesehen sind in Amerika.

An der Comic-Con wurde auch erstmals der Trailer zur vierten Staffel ausgestrahlt.

*Cis, oder Cis-Gender, ist das Gegenteil von Trans. Der Begriff bezeichnet Menschen, deren Geschlechtsidentität mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht übereinstimmt.