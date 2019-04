«Nie ohne mein Schwyzerörgeli»

View this post on Instagram

Diesen Samstag hab ich zwar die Schlacht verloren, aber sehr gute neue Menschen kennengelernt 😀💪 Ich mag meinem Gegner und Bruder @berat_the_crocodile_aliu den Sieg von Herzen ❤️ gönnen , er ist sehr ein sehr sympathischer und korrekter Kerl und ein sehr fairer Sportsmann, sowie auch sein Bruder @bes.niza , sein Trainer, sein Team und seine Fans 😀❤️💪 Beim Kampf war ich in der 1. Runde mit einem linken Haken (wie mans im Video sieht) in Vorteil gekommen, da Berat bisschen die Orientierung verlor, aber ich setzte dann nicht nach und er erholte sich wieder und machte Druck. In der 3. Runde traff er mich gut und ich flog zu Boden, doch konnte mich wieder fangen und weiterkämpfen. In der 4. Gab er mir einen Lebertreffer und wegen meinem Knie flog ich dann zu Boden und konnte nicht mehr richtig stehen und somit entschied der Ringrichter, das Der Kampf vorbei ist und Berat der Gewinner. Finde ich eine gute Entscheidung, da ich mit diesem Knie eh nur noch als Boxsack da gestanden hätte. Meinem Knie gehts wieder besser, aber weiss nicht genau was ich habe, vielleicht sollte ich mal zum Arzt… Ich hoffe, es ist nur eine starke Prellung 😬😉 Ich bedanke mich sehr bei @manuoverdose für die ganze Organisation, bei meinem Trainer @irjadgym @irjadmuji für die gute Vorbereitung, bei meinem Chuja @aminelbey für die Motivation und meinem anderen Gym @brasilhemmersgym @nickhemmers auch für die Vorbereitung und allen Sparringpartner und Motivatoren. Vielen Dank auch an mein Auslandmanagement @ba_box_management für das Organisieren des Kampfes und an @cwskickboxing für den Kampf und die Gastfreundschaft 😀💪🙏 Vielen Dank auch an meine Fans und an alle Sponsoren: #ayasconsulting #minervasecurity #BenderGerüstbau #SantoGeneralbauFelben #r.gigergmbh #mrfightwear #UrsinaWeidenmannMassage #budosportnippon #CarwashA7west Sergio Recine #Cemscutcoiffeurlounge #kriemlerverpackungen #RestaurantImmenberg #RestaurantFriedenundFischOhringen @the_fitness_store.sued @lavada5060 @railside_burger_kebab @a7westgmbh @lionsoul_gym @beari.est.2018 #OmegaMetallbau #RestaurantSchwingerMüllheim Bitte support my Sponsors they give you Discount when you say my Name 😀💪