Niederlande macht Abstieg der Deutschen perfekt

Das Team von Ronald Koeman bot einen starken Auftritt und hätte die Partie gegen die wenig inspiriert auftretenden Franzosen höher gewinnen müssen. Am Ende sorgte der Treffer von Georginio Wijnaldum kurz vor der Pause für die vorentscheidende Differenz. Memphis Depay verwertete in der 96. Minute noch einen Foulpenalty zum Schlussstand.

Die Niederländer erspielten sich durch den Sieg eine ausgezeichnete Ausgangslage. Einerseits schafften sie vor dem Duell mit Deutschland am Montag in Gelsenkirchen den Klassenerhalt. Andererseits reicht ihnen zum Abschluss bereits ein Remis, um sich anstelle Frankreichs für das Final Four im nächsten Juni zu qualifizieren.

Dass der Weltmeister nach zuvor 15 Spielen ohne Niederlage keine Kanterniederlage kassierte, hatte er seinem Torhüter Hugo Lloris zu verdanken. Bereits nach 89 Sekunden musste der Keeper von Tottenham Hotspur erstmals eingreifen. Zwischen der 62. und 75. Minute verhinderte Lloris mit fünf Glanzparaden die frühzeitige Entscheidung zugunsten des Heimteams.

In der Liga B sicherte sich Dänemark in der Gruppe 4 den Aufstieg in die höchste Spielklasse. Die Dänen siegten in Cardiff gegen Wales 2:1. Kasper Schmeichel sicherte den Gästen kurz vor Schluss den Sieg, als er den Freistoss von Gareth Bale glänzend parierte und damit das 1:1 verhinderte. Kurz danach traf Bale doch noch, dazwischen hatten die Gäste aber bereits auf 2:0 erhöht.

In der Liga D kassierte Liechtenstein seine vierte Niederlage im fünften Spiel. Das Team von Rene Pauritsch verlor in Vaduz gegen Mazedonien 0:2. Die entscheidende Szene im Rheinpark ereignete sich kurz nach der Pause. Nach einem harten Tackling sah Sandro Wieser die Gelb-Rote Karte, den anschliessenden Freistoss aus 17 Metern verwertete Enis Bardhi zum 1:0. In der Nachspielzeit trafen die Gäste noch ein zweites Mal.

Zum Abschluss der Nations League trifft Liechtenstein am Montag erneut in Vaduz auf Armenien. Es wird das 50. und letzte Länderspiel von Pauritsch als Nationaltrainer sein, ab 2019 wird der Österreicher nur noch seine Funktion als Technischer Leiter wahrnehmen. Die Nachfolgeregelung des Nationaltrainers ist noch offen.

Liga A:

Niederlande – Frankreich 2:0 (1:0)

De Kuip, Rotterdam. -51’000 Zuschauer. – SR Taylor (ENG). – Tore: 44. Wijnaldum 1:0. 96. Depay (Foulpenalty) 2:0.

Niederlande: Cillessen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind; De Roon, Wijnaldum (89. Vilhena), Frenkie de Jong; Bergwijn (86. Promes), Depay, Babel (92. Aké).

Frankreich: Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Digne; Nzonzi (81. Ndombele), Kanté; Mbappé, Griezmann, Matuidi (65. Sissoko); Giroud (65. Dembélé).

Bemerkung: Frankreich u.a. ohne Pogba.

Liga B:

Wales – Dänemark 1:2 (0:1). – Cardiff. – Tore: 42. Jörgensen 0:1. 88. Brathwaite 0:2. 90. Bale 1:2.

Slowakei – Ukraine 4:1 (2:0). – Trnava. – SR Dabanovic (MNE). – Tore: 6. Rusnak 1:0. 26. Kucka 2:0. 47. Konopljanka 2:1. 52. Zrelak 3:1. 61. Mak 4:1.

Liga C:

Zypern – Bulgarien 1:1 (1:0). – Nikosia. – SR Al-Hakim (SWE). – Tore: 24. Zachariou 1:0. 89. Dimitrov 1:1.

Slowenien – Norwegen 1:1 (1:0). – Ljubljana. – SR Buquet (FRA). – Tore: 9. Verbic 1:0. 86. Johnsen 1:1.

Liga D:

Gibraltar – Armenien 2:6 (1:1). – Gibraltar. – SR Steen (NOR). – Tore: 10. De Barr 1:0. 27. Mowsisjan 1:1. 48. Mowsisjan 1:2. 52. Mowsisjan 1:3. 54. Mowsisjan 1:4. 66. Kartaschjan 1:5. 78. Priestley 2:5. 94. Karapetjan 2:6.

Liechtenstein – Mazedonien 0:2 (0:0).

Rheinpark, Vaduz. – SR Ardeleanu (CZE). – Tore: 53. Bardi 0:1. 91. Trajkovski 0:2.

Liechtenstein: Benjamin Büchel; Quintans (76. Eberle), Rechsteiner, Wieser, Göppel; Livio Meier, Polverino, Aron Sele (76. Marcel Büchel); Hasler, Salanovic, Brändle (75. Erne).

Bemerkungen: Liechtenstein ohne Marcel Büchel, Kaufmann (gesperrt), Kieber, Yildiz (verletzt), Kühne (Studium), Gubser (Praktikum) und Sandro Wolfinger (Beruf). 50. Gelb-Rote Karte Wieser (Foul).

Liga A: 1. Frankreich 4/7 (4:4). 2. Niederlande 3/6 (6:2). 3. Deutschland 3/1 (1:5).

Liga B: 1. Ukraine 4/9 (5:5). 2. Tschechien 3/3 (3:4). 3. Slowakei 3/3 (5:4).

Liga C: 1. Norwegen 5/10 (5:2). 2. Bulgarien 5/10 (6:4). 3. Zypern 5/5 (5:7). 4. Slowenien 5/2 (4:7).

Liga D: 1. Mazedonien 5/12 (10:5). 2. Armenien 5/9 (12:6). 3. Gibraltar 5/6 (5:11). 4. Liechtenstein 5/3 (5:10).

(SDA)